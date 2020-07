Wählt euer Lieblingsalbum aus dem ersten Halbjahr 2020!

Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2020 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 11.+12. Dezember 2020 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Preise & Tickets Zweitages-Tickets (93 €) sind hier erhältlich. Tages-Tickets werden demnächst im Angebot stehen. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Alfahanne Antropomorphia Beaten To Death Benediction Bloodphemy Borknagar Burning Witches Cân Bardd Chapel Of Disease Djerv Final Breath God Dethroned The Great Old Ones Gutalax Gutslit Klaw Legion Of The Damned Mgła Misþyrming The Monolith Deathcult My Dying Bride Rotting Christ Saor Schirenc plays Pungent Stench (exklusive BEEN CAUGHT…