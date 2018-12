Die 31 besten Metal-Geschenktipps zu Weihnachten

Foto: amazon.de. All rights reserved.

Weihnachten – Zeit des Schenkens, des zwangvollen Miteinanders und Einmal-im-Jahr-nett-Zueinander-Seins. Für diese wundervolle Phase zum Ende eines jeden Jahres stellen sich Millionen von Menschen die Frage: Welch originellen, individuellen Kram bekomme ich diesmal bloß zusammen, um alle, die von mir beschenkt werden müssen, zu beglücken?

In Zeiten des Internet und großer wie kleiner spezialisierter Versandhandel-Websites hat sich dieses Problem arg verkleinert, denn für jeden noch so abseitigen Käse finden sich Shops. Wir haben uns ein bisschen umgesehen, jedoch aufgrund der Vertrauensbasis hauptsächlich auf EMP und Amazon beschränkt.

Metal-Weihnachten

Den diesjährigen Weihnachten-Geschenkereigen eröffnen natürlich aus aktuellem Anlass Slayer. Mit diesem wunderhübschen Winterpullover kann man sich ganz gewiss nirgendwo sehen lassen, wo andere Metaller verkehren. (Zum Shop)



Diese Tasse ist ein echter Kracher. Der Granatenbecher fasst 0,3l, ist aus Keramik und eignet sich daher eher nicht zum Wurf auf unsympathische Zeitgenossen – wobei… (Zum Shop)



Kalender-Triple

Eher weniger originell, aber nichtsdestotrotz zu Recht beliebt (als Geschenke an Weihnachten) sind Band-Motivkalender. Hier gleich drei am Stück: Metallica, AC/DC und Iron Maiden präsentieren sich in der Monatsübersicht 2019 stilgerecht passend.

(Zum Shop)



(Zum Shop)



(Zum Shop)



Wer seinen ganz eigenen, zehn Zentimeter großen Vinyl-Lemmy als Figürchen zu Hause (oder im Auto, in der Garage, im Garten, Vogelhaus oder Büro) stehen haben will, sollte hier zugreifen. (Zum Shop)



Wem solch eine Figur zu doof oder hässlich ist, für den haben wir hier etwas viel Cooleres: Das. Ultimative. Lemmy. Poster. Mit 61 x 91,5 cm hat es auch ein vernünftiges wie würdiges Format. (Zum Shop)



Eher weniger als Weihnachtsgeschenk geeignet, da man den Baum ja vorher behängt, aber mit diesen Kugeln kann man ja auch andere lustige oder sinnvolle Dinge tun. Einfach irgendwo hinlegen, zum Beispiel. (Zum Shop)



Wer seinen Sohlenschmutz auf Rammstein abschmieren will, kann sich diese Velour-Fußmatte mit Trittrand und Vinylrücken (50 x 70 cm, Höhe 5 mm) vor die Tür legen. Oder an die Wand nageln. (Zum Shop)



Wenn aus harten Wikingern Kuschelhasen werden: Bett- (135 x 200 cm) und Kissenbezug (80 x 80 cm) sind mit Reißverschluss verschließbar, aus 100% Baumwolle und natürlich schwarz schwarz schwarz mit Amon Amarth-Motiven – toll! (Zum Shop)



Kann man sich neben die Rammstein-Fußmatte an die Wand hängen: Die Slipknot-Duality-Flagge (110 x 75 cm) lässt sich aber auch gut als Kopftuch oder Tischdecke verwenden. (Zum Shop)



Die ultimative Hässlichkeit: Die batteriebetriebene LED-Lampe „Rockfaust“ ändert mehrfach die Farbe (diese Farben!!!). Möchtet ihr jemandem nichts Gutes tun, schenkt ihm/ihr dieses prächtige Leuchtwerk. (Zum Shop)



Zurück zur Ästhetik: Das KILLERS-Cover von Iron Maiden als Leinwandbild. Der Rahmen hat eine Tiefe von 2.5 Zentimetern und das Teil ist einfach nur wunderschön. (Zum Shop)



Noch mehr Wandschmuck mit Blut und Zeug dran: Die Sägeblatt-Uhr mit drei Zeigern im Durchmesser von 28,5 cm macht sich gut im Schlafzimmer über dem Bett. (Zum Shop)



Untenrum wie Manowar sein, wann sonst wenn nicht zu Weihnachten: „Die Male Power Herrenboxer bietet eine bequeme und eine elastische Passform. Das auffällige Metallgewebe ist leicht, weich und dehnbar.“

Metall-Unterhose bei Amazon

Knapp 1 Kilogramm schwer und 29 x 20 x 3 cm groß ist diese Marilyn Manson–Themenkerze aus Wachs (ach was…). Die Brenndauer konnten wir nicht recherchieren, aber dieses schnieke Stückgut ist vermutlich sowieso nicht zum Abbrennen gedacht (im Gegensatz zu einem anderen Artikel ganz unten). Wer’s heiß braucht, greift besser zum Double Cross-Dildo.

Double Cross-Kerze bei Amazon

Zurück auf die Straße: Dieses hübsche Kunststoff-Täschchen mit AC/DC BLACK ICE -Design ist praktische 34,8 x 24,6 x 3 cm groß. Vermutlich eher als Dekorations- denn Funktionsobjekt geeignet.

AC/DC-Tragetasche bei Amazon

Die Gitarre ist natürlich das coolste Metal-Instrument, deswegen ist diese, genau diese Gürtelschnalle der perfekte Zierrat, um eure Liebe zur Musik öffentlich zu präsentieren (sofern der schwere Altersbauch nicht drüberhängt).

Gitarren-Gürtelschnalle bei Amazon

Wer sich genau diesen Artikel überziehen sollte/würde/wird, wagen wir kaum zu vermuten, doch diese eher dem Fun-Bereich zuzuordnende Strickmütze mit Bart hält wahrscheinlich trotzdem warm. Und wenn man das ganze Elend dieser Welt nicht mehr betrachten mag oder die Kälte zu sehr auf Nase und Augen drückt, kann man einen Teil einfach runterklappen.

Ritterbartmütze bei Amazon

Wer lieber zu Hause weilt und die Wohnung mit massivem Heizungsduft belastet, weil er dort am liebsten nur mit Schlüpfer bewaffnet rumläuft, freut sich gewiss über diese Shorts im pfiffigen Knochen-Look.

Skelett-Shorts bei Amazon

Für die „bösen Damen“ gibt es töfte Badeanzüge – ob nun als Kluft für die Frei- oder Hallenbadsaison. Liebe Ladys: Zeigt, wofür euer Herz schlägt!

Spiral-Damen-Badeanzug bei Amazon

Totenkopf-Badeanzug bei Amazon

Nun stehen also der Herr in Metall-Unterhose und die Dame im Totenkopf-Badeanzug in der Küche und backen. Halt, Weihnachtskekse sind nicht metal! Von wegen: Backt euch harte Kost mit der Wacken-Plätzchenform.

Wacken-Plätzchenform bei Amazon

Wir hatten es bereits im Sommer vorgestellt, das 80-seitige Black Metal-Malbuch für den spaßigen Spaß mit Buntstiften. Wollt ihr eure schwarzmetallischen Freunde quälen, schenkt ihnen zu Weihnachten dieses Kunstwerk.

Black Metal-Malbuch bei Amazon

Wem die weiter oben vorgestellte Kaffeetasse zu granatenmäßig ist, kann sich auch das klassische Modell mit EATEN BACK TO LIFE-Motiv von Cannibal Corpse gönnen: Schon morgens die erste Portion Gore zum perfekten Start in den Tag!

Cannibal Corpse-Kaffeetasse bei Amazon

Baby-Power

Auch bekinderte Metaller freuen sich über Genre- und artgerechte Utensilien für ihren Nachwuchs: Neben einem Lätzchen, einem Strampler und T-Shirt muss natürlich auch der Schnuller im Szene-Design gestaltet sein.

Metal-Lätzchen bei Amazon

Volbeat VolBaby Body bei Amazon

Slayer-T-Shirt Gr. 152 bei Amazon

AC/DC-Schnuller bei Amazon

Absurditäten

Wer seine weiter oben vorgestellte Marilyn Manson-Kerze nicht abbrennen will, kann (nicht nur zu Weihnachten) mit der Kirkebrann-Kirchen-Kerze seine Gelüste befriedigen: Zündet gemütlich zu Hause eure eigene Kirche an. Ideal für Einzelgänger. Die „True norwegian black candle“ könnt ihr hier bestellen.

Von all den vielen Geschmacksrichtungen für E-Zigaretten, die Gwar bislang anbieten, finden wir „Bloodbath“ die gelungenste: Als 30 ml-Portiönchen hier bestellbar, die übrigen Gwar-Flavours findet ihr hier.