METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 24: Slipknot IOWA (2001)

Slipknot sind hauptsächlich bekannt für wilde Outfits und Gesichtsmasken, um ihre Identität zu verschleiern. Schöne Show-Elemente, um eventuelles musikalisches Unvermögen zu kaschieren – aber diesem Gedanken wird mit IOWA ein abruptes Ende gesetzt. Das Album schlägt ein wie eine Bombe, und Slipknot aus Iowa stellen damit endgültig auch ihre musikalische Einzigartigkeit unter Beweis. Schon nach wenigen Songs erkennt man, dass IOWA ausgereifter und durchdachter klingt als das ungestüme Debüt, trotz der scheinbar chaotischen Nu Metal-Mischung, die Thrash- und Death Metal-Elemente neben Hard Rock und alternativen Metal-Klängen in sich vereint.

Allem voran ist das Produzent Ross Robinson (Korn, Limp Bizkit) zu verdanken, denn dieser hat es geschafft, die groben Feinheiten des modernen Metal-Neuners herauszuarbeiten. Die Texte präsentieren sich dem Fan wie offene Wunden, und Sänger Corey Taylor inszeniert diese perfekt wie kein Zweiter.

Psychotisch geschriene Song-Zeilen, brutal intonierte Katharsis und ein Schlachtfeld von Emotionen – IOWA vernichtet jegliche Freude. Und dennoch strotzt das Album nur so vor Hits, die auch live massenweise Fans mitreißen. ‘People = Shit’, ‘Disasterpiece’, ‘Everything Ends’, ‘The Heretic Anthem’ und das fast schon an Ohrwurmqualität heranreichende ‘Left Behind’ lassen erkennen, wofür IOWA steht. Hass in Songs verpackt – nicht mehr und nicht weniger. Selten war ein Album ehrlicher und vielleicht auch wichtiger.

IOWA bricht mit allen Szenebeschränkungen und schiebt ein ganzes Genre nach vorne. Ganz nebenbei versetzt es der Metal-Welt einen längst überfälligen Faustschlag mitten in die Fresse, Traditionalisten sind schockiert. Unaufhaltbar setzt die neunköpfige Truppe ihren Beutezug durch die Metal-Welt fort und veröffentlicht mit IOWA das wahrscheinlich wichtigste Riff-basierte Album des Jahres 2001. (Björn Springorum)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights