Die Metal-Videos der Woche vom 12.11. mit Unleashed, Korn, Volbeat u.a.

Foto: Sight of Sound. All rights reserved.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Der Überblick!

Napalm Death präsentierten diese Woche einen Videoclip von ‘Contagion’ aus dem Album THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM.

Darkwoods My Betrothed veröffentlichten einen weiteren Song aus ANGEL OF CARNAGE UNLEASHED.

Die Debütsingle von The Halo Effect mit mehreren In Flames-Musikern.

Feuerschwanz veröffentlichten den Titel-Track des kommenden Album MEMENTO MORI inklusive offiziellem Musik-Video.

Korn kündigten ihr nächstes Album REQUIEM an und präsentieren zeitgleich den neuen Song ‘Start The Healing’.

Mit ‘You Are The Warrior!’ veröffentlichten Unleashed einen weiteren Song ihres Albums NO SIGN OF LIFE.

Volbeat mit ‘Shotgun Blues’ von ihrem kommenden Album SERVANT OF THE MIND

Weitere neue Videos

Rhapsody Of Fire ‘Chains Of Destiny’

Bleed From Within ‘Pathfinder’

Northlane ‘Echo Chamber’

Anomalie ‘Trance I: The Tree’

Kadavar & Elder ‘El Matador’

Jaded Star ‘A Pain All Mine’

Alex Skolnick Trio ‘Florida Man Blues’

Coheed And Cambria ‘Rise, Naianasha (Cut The Cord)’

Infected Rain ‘Fighter’

Billy Gibbons ‘Jingle Bells Blues’

The Tea Party ‘Hole In My Heart’

HYPNO5E ‘On Our Bed Of Soil’

Weitere Highlights