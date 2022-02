Foo Fighters veröffentlichen Blackened Thrash Metal-Song

auch interessant

Wenn sie denn wollen, können Foo Fighters auch ordentlich zupacken. Musikalisch betrachtet, versteht sich. Und im Rahmen ihrer am 25. Februar anlaufenden Horrorkomödie ‘Studio 666’ wollen sie. So haben Dave Grohl unter dem Namen „Dream Window“ den Song ‘March Of The Insane’ veröffentlicht (siehe Lyric-Video unten).

Besessen

Mit dem Stück wagen sich die Foo Fighters auf neues Terrain: So hart hat das Sextett noch nie abgeliefert. ‘March Of The Insane’ ist im Grunde eine zünftige Thrash-Nummer mit einer feinen Black Metal-Legierung. Vor allem der Gesang erinnert zum Beispiel an Satyricon. In dem Film hat die oben erwähnte fiktive Band Dream Widow diesen Song in jenem Musikstudio eingespielt, in dem Foo Fighters ihr neues Album einspielen wollen. Das Studio befindet sich in einem ansehnlichen Landsitz im kalifornischen Encino. Und Dave Grohl muss sich mit übernatürlichen Kräften herumschlagen, die von den Musikern herrühren, die dort einst aufgenommen hatten — darunter auch besagte Dream Widow.

Über die Handlung verriet der Foo Fighters-Frontmann kürzlich in der „The Howard Stern Show“: „Wir betreten das Studio 25 Jahre später und haben keine Ahnung, was dort damals passiert ist. Und dann ergreift der Hausgeist, sprich: der Geist dieses Typen von vor 25 Jahren, Besitz von mir. Und der Track ‘March Of The Insane’ ist ihre verloren gegangene Aufnahme. Diese Aufnahme haben sie gemacht, bevor ihr Sänger sie umgebracht hat.“ Laut Grohl gibt es keine andere Musikgruppe, die blöd genug ist, so einen Film zu drehen. „Ein paar Szenen sind so episch. Wenn du denkst, wir könnten uns nicht etwas noch Lächerlicheres ausdenken… Das wird euch echt den Atem rauben.“

