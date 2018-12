Was halten zwei berühmte britische Metaller vom Austritt Großbritanniens aus der EU? Wir lassen Ozzy Osbourne und Bruce Dickinson zu Wort kommen.

Die Europäische Union hat kürzlich das Austrittsabkommen mit Großbritannien abgesegnet. Doch was denken eigentlich berühmte Musiker von der Insel über den Brexit? Was denkt beispielsweise Ozzy Osbourne darüber, der bekanntlich in Birmingham geboren wurde und dort aufgewachsen ist? In einem Interview mit "The Big Issue" sagte der Prinz der Dunkelheit dazu: "Die Leute sprechen mich immer wieder darauf an - ist das eine große Nummer da drüben? Was wird damit passieren? Stimmen die Leute fürs Drinbleiben oder Austreten, was passiert da? [...] Ich lese keine Zeitungen und rede nicht wirklich über Politik, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich verstehe…