METAL HAMMER AWARDS 2017: Trailer zur Preisverleihung veröffentlicht

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

Nur noch zwei Monate bis zur härtesten Award-Verleihung der Republik! Was die Traumfabrik Hollywood kann, können wir schon lange: Feiern! Und wir wetten, dass wir das sogar besser können: Und zwar am 15. September 2017 im Kesselhaus in Berlin!

Seht hier den Trailer für die METAL HAMMER AWARDS 2017:



Es ist alles wie in Hollywood – nur ein bisschen schwärzer! Also, hauptsächlich der rote Teppich, denn dieser ist bei uns im Berliner Kesselhaus schwarz. Am 15. September rollen wir ihn aus – für euch, für die zukünftigen Preisträger und auch für drei geile Livebands, die den Abend nicht nur zu einem guten, sondern auch unvergesslichen machen werden. Seid gespannt und sichert euch ein Ticket!

Die Nominierten

An dieser Stelle möchten wir euch eine kleine Auswahl der Nominierten vorstellen, denn diese stehen im Zentrum des Geschehens: Auch 2017 küren wir die METAL ANTHEM – unter anderem haben Ghost, In Flames, Kreator oder Sabaton eine Chance auf diese begehrte Trophäe. Noch etwas entfernt von dem größten Metal-Song des Jahres, aber UP & COMING, sind neben Amaranthe auch Attila, Gloryhammer sowie Twilight Force.

Mit einem METAL HAMMER AWARD in dieser Kategorie können die Bands weiter aufsteigen und in den folgenden Jahren vielleicht in einer der anderen Kategorien der härtesten und lautesten Award-Verleihung des Landes ausgezeichnet werden. Unter anderem sind 2017 noch Heaven Shall Burn, Mantar, Blues Pills, Stone Sour und Behemoth nominiert. Und alle sind heiß auf ihren Preis!

Das Rahmenprogramm

Unterstützt wird die Zeremonie durch ein endgeiles Rahmenprogramm, das von drei Livebands getragen wird. Als großer Headliner sind die Rocker In Extremo eingeladen. Das Kesselhaus wird zum Mittelaltermarkt; schunkelnd werdet ihr die gute Stimmung mit Orden Ogan hochhalten, die mit Sicherheit ihr neues Album GUNMAN vorstellen werden.

Wir haben uns sagen lassen, dass dieses Goldstück live echt gut ist. Beide Gruppen sind übrigens auch für einen Award nominiert und werden ihn – im Fall eines Gewinns – wie zahlreiche andere Preisträger persönlich entgegennehmen. Zudem wird eine dritte Kapelle den Abend musikalisch eröffnen. Die METAL HAMMER AWARDS versprechen also wieder ein großes Event zu werden.

Tickets sind erhältlich via Adticket oder Eventim.

Alle Infos unter: https://www.metal-hammer-awards.de