Zahlreiche Metaller haben sich den sozialen Medien zu Wort gemeldet und ihrer Trauer über den Tod von LG Petrov Ausdruck verliehen. Dazu zählen Mitglieder von Megadeth, Amon Amarth, Kreator, Volbeat, Possessed, At The Gates, Slipknot, Meshuggah, Destruction, Amorphis, Killswitch Engage, Hatebreed, Arch Enemy und Hyprocrisy. Am eloquentesten bringt es womöglich Mikael Åkerfeldt von Opeth auf den Punkt:

„LG Petrov war ‚unser Junge‘. Ein Stockholmer Original. Ich sollte mich anders ausdrücken und sagen: Er ‚ist‘ unser Junge, wirklich. Das wird sich nie ändern, auch wenn er körperlich nicht mehr hier ist. Er verkörperte den Ausdruck ‚auf dem Boden geblieben‘. Kein Schnickschnack. Er war einfach eine ausgesprochen liebenswerte Person. Übersprudelnd mit Positivität. Ein Freund. Jemand, den wir kannten, und er kannte uns. Jedes Mal, als ich ihm begegnete, haben wir gequatscht und über etwas gelacht. Er schnorrte gewöhnlich eine Zigarette (als ich noch ein Raucher war), und wir tranken palavernd ein Bier. Von seiner Krankheit zu hören kam als Schock. Aber irgendwo in deinem Kopf ist es nicht ‚echt‘, bis es echt wird. Es ist sowieso unmöglich, sich auf so etwas vorzubereiten.

Musikalisch war er ein Gigant in der Welt der Sänger. Ich meine, ich habe ihm das auch gesagt, aber LG war LG und tat es mit einem Lachen ab. Mein liebster Auftritt von ihm war, als Entombed in der Königlichen Oper hier in Stockholm auftraten. Das war herausragend! LG am Piano! An diesem Abend stellten sie viele anwesende Musiker in den Schatten, und ich war einer von ihnen. Wir werden das sacken lassen müssen. Wir werden nicht einfach einen ‚Entombed-Abend‘ auf der Stereoanlage haben und uns besser fühlen. Bald aber, hoffe ich. […] Verdammt! Es ist sogar schwierig, mit dem Schreiben aufzuhören, weil es das irgendwie besiegelt. Aber da habt ihr es: Lars-Göran Petrov, Ruhe in Frieden.“

The word legend is to small to describe LG and what he meant for me as a friend and inspiration.

Not only was he one of the best and original voices in metal, but the most kind, humble, funny and genuine person one could ever hope to meet.

I will miss you my friend!

R.I.P. 🤘 pic.twitter.com/aUrrfTZR8T

