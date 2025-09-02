Toggle menu

Die stärksten Metal-Tourneen im September – präsentiert von METAL HAMMER

18-Parkway-GettyImages-2156829711
Winston McCall mit Parkway Drive bei Rock am Ring 2024
Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.
von
Parkway Drive, Volbeat, In Extremo u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im September 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

In Extremo

Das Festival zum 30. Band-Jubiläum mit ASP, Eisbrecher, Feuerschwanz und vielen mehr!

>>> zu den Details

Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn

Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen!

>> zu den Tourdaten und Tickets

Full Metal Cruise 2025

Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im September 2025 zweimal in See stechen und Kurs auf den Norden nehmen. Hier findet ihr alle Infos.

>>> zu den Tourdaten und Tickets

Full Metal Cruise VII

Opeth live 2025

Opeth kommen mit ihrem neuen Album THE LAST WILL AND TESTAMENT, das am 11. Oktober 2024 erschienen ist, 2025 für drei Termine nach Deutschland.

>> zu den Tourdaten und Tickets

Parkway Drive auf Tourne 2025

Die Parkway Drive-Jubiläumstournee 2025 soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und die Messlatte ein gewaltiges Stück höherlegen.

>>> zu den Tourdaten und Tickets

Parkway Drive
Parkway Drive sind die momentan wohl größten Vertreter ihres Genres.

 

Primal Fear

Ab September kommen die neu formierten Primal Fear auf große „Domination“-Tournee durch Deutschland.

>> zu den Tourdaten und Tickets

Volbeat „Greatest Of All Tours Worldwide“, Support: Bush + Witch Fever

Volbeat kündigen „Greatest Of All Tours Worldwide“ mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Witch Fever. Eine Zusatz-Show in München wurde bekanntgegeben.

>>> zu den Tourdaten und Tickets


(c) Vincent Grundke
(c) Katja Ogrin Getty Images
Sarah Fleischer
