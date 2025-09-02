Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Das Festival zum 30. Band-Jubiläum mit ASP, Eisbrecher, Feuerschwanz und vielen mehr!

Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen!

Full Metal Cruise 2025

Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im September 2025 zweimal in See stechen und Kurs auf den Norden nehmen. Hier findet ihr alle Infos.

Opeth live 2025

Opeth kommen mit ihrem neuen Album THE LAST WILL AND TESTAMENT, das am 11. Oktober 2024 erschienen ist, 2025 für drei Termine nach Deutschland.

Parkway Drive auf Tourne 2025

Die Parkway Drive-Jubiläumstournee 2025 soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und die Messlatte ein gewaltiges Stück höherlegen.

Ab September kommen die neu formierten Primal Fear auf große „Domination“-Tournee durch Deutschland.

Volbeat „Greatest Of All Tours Worldwide“, Support: Bush + Witch Fever

Volbeat kündigen „Greatest Of All Tours Worldwide“ mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Witch Fever. Eine Zusatz-Show in München wurde bekanntgegeben.

