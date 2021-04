Metallica: neue Patches und Stecknadeln zu haben

Kuttenträger und solche, die es werden wollen, aufgepasst! Von Metallica gibt es ab sofort sowie in Bälde neue Patches, Rücken-Patches und Stecknadeln. So haben sich Schlagzeuger Lars Ulrich, Bassist Robert Trujillo sowie die Gitarristen James Hetfield und Kirk Hammett mit der australischen Firma Pull The Plug Patches zusammengetan.

Upgrade fürs Battle Jacket

Während des laufenden Kalenderjahres und 2022 sollen laufend neue Patch-Designs erscheinen. Bereits ab dieser Woche sind die wirklich gelungenen Patches zum klassischen Metallica-Album RIDE THE LIGHTNING sowie dem GARAGE INC.-Track ‘Crash Course In Brain Surgery’ und der KILL ‚EM ALL-Rücken-Patch erhältlich. Die DAMAGE INC.- und ‘One’-Stecknadeln sollen ab Mai zu haben sein. Wer jetzt schon reflexartig seine Kreditkarte gezückt hat oder fieberhaft überlegt, wie sein Paypal-Passwort nochmal lautet, kann sich die besagten Artikel hier anschauen.

Gegründet wurde Pull The Plug Patches 2018 im australischen Newcastle. Mit den einzigartigen Formen und Farben seiner Patches eroberte das Unternehmen im Sturm die Herzen der Metalheads – und zwar nicht nur in Australien, sondern weltweit. Neben Metallica hat Pull The Plug Patches noch Waren von über 300 Bands und Künstlern im Angebot. Dazu gehören Anthrax, Arch Enemy, Cradle Of Filth, Devildriver, Dismember, Enslaved, Exodus, Iron Maiden, Megadeth, Meshuggah, Motörhead, Napalm Death, Nevermore, Nuclear Assault, Rings Of Saturn, Sepultura, Slayer, Suffocation und The Black Dahlia Murder.

