Elephant Tree live on tour

Nazareth haben den Mann am Mikrofon ausgetauscht: Carl Sentance ist raus, ein Nachfolger steht schon fest.
Kurz bevor die christliche Welt die Geburt Jesus’ von Nazareth feiert, gibt es neue personelle Entwicklungen bei Nazareth. Carl Sentance ist nicht mehr der Sänger der Hard Rock-Formation. Die Schotten haben allerdings bereits einen neuen Frontmann installiert: Neuer Mann am Mikrofon ist Gianni Pontillo. Lasst euch überraschen "Carl Sentance und Nazareth sind an den Punkt gelangt, dass sich die Wege trennen", lässt Gründungsbassist Pete Agnew über die Sozialen Medien ausrichten. "Er ist nicht länger in der Band. Wir würden euch jetzt gerne unseren neuen Lead-Sänger Gianni Pontillo vorstellen. Jene, die Gianni gehört und gesehen haben, werden bereits wissen, was für…
