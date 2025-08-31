Evening Elephants live on tour

Gründungsmitglied und Black Sabbath-Schlagzeuger Bill Ward hat sich auf X erstmals zum "Back To The Beginning"-Konzert in Birmingham gemeldet.
Schlagzeuger Bill Ward hat sich nach seinem Auftritt mit Black Sabbath am 5. Juli auf X zu dem Event geäußert. Der Musiker fand nichts als lobende Worte für das Abschiedskonzert in Birmingham. Er schreibt: "Ich packe einen dritten Koffer, um zurück nach Amerika zu fliegen. Die Handschläge, Umarmungen und lieben Worte meiner Mitmusiker und Kollegen sind noch immer im Vordergrund meiner oft verblassenden Erinnerungen, wertvoll, langlebig und anhaltend. Frische Erinnerungen Sie verdeutlichen, wie sehr wir uns alle gegenseitig vermisst haben. Mit ‘Iron Man’ und ‘War Pigs’ vereint zu sein, nach meinen unerledigten, aufgelösten musikalischen Teilen zu greifen und reinzuhauen, und,…
