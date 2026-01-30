Joanne Shaw Taylor live on tour

Im persönlichen Gespräch blickt Megadeth-Gitarrist und Sänger Dave Mustaine auf sein Vermächtnis und seine Karriere zurück.
Das komplette Interview mit Dave Mustaine von Megadeth findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Zeit, die Gitarre niederzulegen Ob der Abschied nun im All, auf einem norddeutschen Acker oder irgendwo in Amerika stattfinden wird – wir haben noch ein paar Jahre, um uns an Megadeth zu erfreuen. Und Dave Mustaine hätte Gelegenheit, letzte unerreichte Ziele zu erfüllen – so es diese denn gäbe. „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte“, ist er überzeugt. Er denkt dabei nicht zuerst an Alben,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.