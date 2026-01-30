Schur live on tour

Megadeth haben eine Reihe Termine für ihre Abschiedstournee im kommenden Jahr bekanntgegeben, darunter auch ein paar im DACH-Raum.
Am 23. Januar 2026 erscheint das Band-betitelte und finale Album von Megadeth. Im Februar starten Dave Mustaine und seine Mannen ihre Abschiedstournee. Erst geht es durch Kanada, dann stehen einige Termine in Südamerika auf dem Plan. Ab dem 2. Juni sind Megadeth in europäischen Gefilden unterwegs. An diesem Abend stehen die Thrasher als Support für Iron Maiden in der Heinz von Heiden Arena in Hannover auf der Bühne. Nach einem Zwischenstopp in den Niederlanden geht es am 7. Juni im Amphitheater Gelsenkirchen weiter – diesmal als Headliner. Auch in Österreich und der Schweiz steht jeweils ein Termin an. Ob noch…
