Kollaps live on tour

Matt Tuck eröffnete in einem aktuellen Interview, dass Bullet For My Valentine mit der Arbeit am neuen Album im Februar beginnen werden.

In einem aktuellen Interview des Rolling Stone Brasilien vom 11. Dezember sprach Bullet For My Valentine-Sänger Matt Tuck über den Entstehungsprozess des lange angeteaserten Studioalbums. Eine Kreuzung aller großen Momente „Das Album befindet sich immer noch im Schreib- und Vorbereitungsprozess. Ich denke, am 5. Januar machen wir weiter und beenden diese Phase, und um den 1. Februar herum werden wir mit dem eigentlichen Aufnehmen beginnen können“, sagte er. Außerdem fügte er hinzu: „Es hat ein wenig länger gedauert, als wir geplant haben, aber es sind sehr viele Dinge last minute passiert. Aber das ist okay. Ich habe meine Gitarre hier…