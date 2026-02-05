Kollaps live on tour

Matt Tuck eröffnete in einem aktuellen Interview, dass Bullet For My Valentine mit der Arbeit am neuen Album im Februar beginnen werden.
In einem aktuellen Interview des Rolling Stone Brasilien vom 11. Dezember sprach Bullet For My Valentine-Sänger Matt Tuck über den Entstehungsprozess des lange angeteaserten Studioalbums. Eine Kreuzung aller großen Momente „Das Album befindet sich immer noch im Schreib- und Vorbereitungsprozess. Ich denke, am 5. Januar machen wir weiter und beenden diese Phase, und um den 1. Februar herum werden wir mit dem eigentlichen Aufnehmen beginnen können“, sagte er. Außerdem fügte er hinzu: „Es hat ein wenig länger gedauert, als wir geplant haben, aber es sind sehr viele Dinge last minute passiert. Aber das ist okay. Ich habe meine Gitarre hier…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.