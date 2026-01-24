Lølø live on tour

Das schärfste Headbanger-Finale: In der Metal-Koch-Show von Specki T.D. ist METAL HAMMER zu Gast. Jetzt im Video!
Herdbanger ist der Kanal von Specki T.D., Drummer von In Extremo – Herz und Kopf der Metal-Kochshow. Mit seiner Leidenschaft für Musik, Kochen und Entertainment bringt er Künstler, Künstlerinnen, Bands und kreative Köpfe an einen Tisch – und natürlich an den Herd. Bei der Metal-Kochshow Herdbanger entsteht ein einzigartiger Mix aus Sounds, Storys und Geschmacksexplosionen, bei dem Specki T.D. selbst den Takt vorgibt: mal hinter dem Schlagzeug, mal am Kochlöffel, mal im lockeren Talk oder bei spontanen Jams. Es geht um echte Emotionen, echte Musik und echte Geschmacksexplosionen. Die Küche wird zum Moshpit – oder zum Dancefloor – je nachdem,…
