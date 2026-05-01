Shady Nasty live on tour

Die Obdachlosen-Hilfsorganisation Centrepoint beendet ihre Zusammenarbeit mit Sharon Osbourne nach deren Zuspruch für eine Anti-Immigrations-Demo.
Sharon Osbourne verkündete vergangene Woche in einem Instagram-Kommentar, dass sie an einer Anti-Immigrations-Demo des rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson teilnehmen würde. Nun hat die britische Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint die Zusammenarbeit mit der Ozzy Osbourne-Managerin deswegen beendet. Bedingungslose Unterstützung Centrepoint unterstützen junge, obdachlose Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, indem sie ihnen Unterkünfte bieten. Osbourne war für eine Kampagne als Promi-Markenbotschafterin unterstützend tätig. In einem Statement gegenüber The Guardian lassen sie wissen: "Diese Sorte Veranstaltung geht nicht mit unseren Werten einher. Wir sind stolz darauf, junge Menschen zu unterstützen, egal, was ihr Hintergrund, ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihre Religion sein mag. …
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