The Bonnie Nettles live on tour

Die schlechten Nachrichten bei Great White hören nicht auf. Diesmal trifft es Ursprungsmitglied und Gitarrist Mark Kendall.
Während Great White-Bassist Scott Snyder noch immer mit den Folgen eines Hirntumors und eines weiteren am Hals zu kämpfen hat, kommt die nächste Hiobsbotschaft von Gründungsgitarrist Mark Kendall. Auch der 68-Jährige leidet an Krebs, wie er selbst auf seiner Facebook-Seite schreibt. Mit diesem Wissen erscheinen auch Bilder der letzten Monate in einem anderen Licht. Great White haben dieses Jahr ein paar Auftritte absolviert. Auf den dabei entstandenen Fotos wirkt der Gitarrist sichtlich eingefallen. Keine Heilung Schon vor einigen Monaten sei bei Kendall Nierenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden. Der Musiker habe mit der Bekanntmachung warten wollen, bis er Genaueres weiß.…
