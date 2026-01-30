The Tazers live on tour

2021 feierten Obliveon offiziell ihr Comeback, um an neuem Material zu arbeiten. Am Bass wird ab sofort Steve Di Giorgio den Takt angeben.
2002 lösten sich Obliveon auf, nachdem das letzte Album CARNIVORE MOTHERMOUTH (1999) nur mäßigen Erfolg aufgewiese hatte. Anschließend erschien nur noch das Best Of-Album (2002). Vor vier Jahren verkündete die Band offiziell ihre Reunion und gleichzeitig, an einem neuen Album arbeiten zu wollen. Die Veröffentlichung dessen ist für das kommende Jahr geplant. Einer ist jedoch nicht mehr dabei, wie Obliveon kürzlich in den Sozialen Medien bekanntgaben. „Antoine ist ein außergewöhnlicher Musiker und ein wunderbarer Mensch. Wir haben gemeinsam großartige Momente erlebt, sowohl auf als auch abseits der Bühne, und wir sind ihm für seine Zeit, seine Energie und sein Talent…
