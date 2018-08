Doro Pesch über die Solidarität der Metal-Szene

Seit 2014 ist die gebürtige Düsseldorferin Doro Pesch als potenzielle Spenderin in der Datei verzeichnet und motiviert dazu mit viel Engagement auch die Fans. So startete sie vor einigen Tagen beim Wacken Open Air Festival (W:O:A) gemeinsam mit Festival-Gründer Thomas Jensen einen Registrierungsappell.

Am Mittwoch, den 15.8.2018, ist Doro zudem Gast in der ZDF-Sendung ‚Volle Kanne‚: Von 9:05 bis 10:30 wird sie mit Moderatorin Nadine Krüger am Frühstückstisch sitzen.

Folgendes Interview wurde vom DKMS Media Center geführt und uns freundlicherweise vorab zur Verfügung gestellt. Zur Registrierung einfach hier klicken.

Liebe Doro, das W:O:A 2014 war aus DKMS-Sicht eine wichtige Veranstaltung. Wir waren dort erstmals mit einer Registrierungsaktion vertreten und auch du hast dich bei uns als mögliche Stammzellspenderin registriert, was uns natürlich sehr gefreut hat. Was war denn für dich damals der Anlass?

Ich bin schon seit vielen Jahren ganz eng mit Wacken verbunden gewesen und so kam das Gespräch auch auf die Registrierungsaktion. Es hieß: Eine kleine Tochter von einem ganz engen Wacken-Mitarbeiter ist an Leukämie erkrankt – und da habe ich mitgemacht und auch den Fans davon erzählt.

Während des W:O:A 2014 hast du mit deinem Freund Lemmy Kilmister auf der Bühne gestanden. Die Motörhead-Legende starb 2015 nur zwei Tage nach der Diagnose „Prostatakrebs“. Ist es daher für dich etwas ganz Besonderes, hier wieder vor den Fans aus aller Welt aufzutreten? Und wie sehr bewegt dich seitdem das Thema Krebs allgemein?

Lemmy war einer meiner allerbesten Freunde in diesem ganzen Musikzirkus und wir haben uns ganz oft in Wacken getroffen, haben viele Sachen zusammen gemacht, haben Platten zusammen aufgenommen, haben in Wacken zusammen gespielt und ich war todtraurig, als ich erfahren habe, dass Lemmy auch Krebs hat.

Das war im Endstadium und man wusste, dass es wahrscheinlich das Ende ist. Das hat mir das Herz gebrochen und ich dachte mir: Es ist bestimmt in seinem Sinne, dass wir versuchen, alles dafür zu tun, dass man solche Sachen früh entdeckt, dass man sie heilen kann und dass mehr geforscht wird. Und wenn ich etwas dazu beitragen und auch den anderen Fans davon erzählen kann, dann möchte ich das natürlich gerne tun.

Gerade Lemmy war so ein herzensguter Mensch und wurde wirklich verehrt von Millionen von Fans, ganz besonders hier in Wacken. Die Leute haben ihn so geliebt und ich bin immer noch im Herzen mit Lemmy verbunden.

Die neue Platte haben wir auch Lemmy gewidmet. Es ist ganz traurig, wenn jemand geht, den man liebt und so verehrt. Ich selber habe noch nicht so viel Berührung gehabt mit Menschen die an Krebs erkrankt sind, ich weiß es nur von entfernten Freunden und ich selber bin auch verschont geblieben – aber ich weiß, es kann jeden treffen, jeden Tag und dann ist das Leben natürlich ganz anders. Dann geht der Kampf ums Überleben los.

Ich weiß nicht, ob es Zufall oder gute Fügung war. So habe ich dann mit der Musik angefangen, weil ich dadurch, dass ich überlebt hatte, so viel Power bekommen habe. Das war eine Situation, die mich sehr geprägt hat. Dieses eine Jahr, das hat alles verändert und es ist Gott sei Dank gut ausgegangen.

Im August wird dein mit viel Spannung erwartetes neues Album erscheinen, es heißt FOREVER WARRIORS FOREVER UNITED. Für immer Kämpfer, für immer vereint – was bedeutet dies für dich und verbirgt sich dahinter eine persönliche Geschichte oder eine Person, an die sich diese Botschaft richtet?

Ja, es ist ein Doppelalbum, auf dem 25 Songs drauf sind. Der erste Song geht über Lemmy und heißt ‚Living Life To The Fullest‘. Er ist Lemmy gewidmet und es ist auch noch eine schöne Coverversion von Motörhead drauf, die ‚Lost In The Ozon‘ heißt. Die gesamte Platte ist Lemmy gewidmet, es steht im CD-Booklet „dedicated to Lemmy Kilmister“.

Fighting the good fight, all we are… für immer, fighting the good fight, einer ist für den anderen da – man steht für den anderen ein, man lebt den Metal, es sind tiefe Verbindungen, tiefe Freundschaften und darum geht es auch auf der Platte. Und auch darum, dass man die Leute positiv „empowered“, positive Energie gibt.

In der Hymne ‚All For Metal‘ singen ganz viele Leute mit, die ich letztes Jahr hier in Wacken getroffen habe. Genau hier, wo wir jetzt sitzen, war der Dressing Room von Warrel Dane, der leider auch nicht mehr lebt, ihn habe ich in Wacken das letzte Mal getroffen. Wir waren seit 1988 befreundet, sind zusammen auf Tour gegangen und er war ein ganz, ganz toller Mensch.

Vergangenes Jahr war ich hier in Wacken wegen eines Auftritts hatte mit Amon Amarth und ich hatte nur einen Song, den ich gesungen habe. Deswegen konnte ich überall herumlaufen und mit den Bands und den Musikern quatschen. Und so hat sich alles entwickelt. In Wacken, da entwickeln sich einfach die Sachen, das ist gigantisch. Ihr müsst einfach reinhören, die Platte ist super schön geworden.

Die DKMS erfährt in Wacken großartige Unterstützung, unter anderem durch das W:O:A-Organisationsteam. Dank dieses Einsatzes haben sich seit 2014 schon mehr als 6.000 Metalheads registrieren lassen – auch in diesem Jahr ist das Interesse wieder riesig. Führst du dies darauf zurück, dass die Heavy Metal-Szene insgesamt sehr solidarisch ist?

Die Metal-Szene ist eine Szene, die so wundervoll ist und es sind Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die von der ersten Stunde an loyal sind und die sich um den anderen kümmern. Ich finde, das macht den Metal aus.

Und da ist viel Mitmenschlichkeit, was man heutzutage manchmal ganz selten sieht – und genau das ist bei den Metallern zu finden, besonders hier in Wacken, aber natürlich auch bei den andern Festivals. Die Metalfans, die Metalmusiker, die halten zusammen. Das ist kein Spruch, das ist wirklich so, weil ich das seit über 35 Jahren so empfinde und lebe, das ist wundervoll.

Ein Held ist für mich jemand, der etwas uneigennützig macht. Der sich für andere Menschen einsetzt, egal ob es im kleinen Rahmen oder im großen Rahmen ist. Dazu gehört auch, dass man andere Menschen supported und ihnen hilft – weil, man kann so glücklich sein, wenn man gesund ist.

Für mich ist ein Held einfach jemand, der aufmerksam ist, der nicht nur für sich selbst egoistisch handelt, sondern auf die Mitmenschen achtet und dann versucht, im Kleinen oder im Großen etwas zu bewirken.

Wie lautet dein Appell an die Heavy-Metal-Fans?

Ich habe das selber erlebt, ich war für ein Jahr mal ganz schwer krank und ich hätte ohne die andern Mitmenschen nicht überlebt. Deswegen: Es ist ganz wichtig, registriert euch und es ist eine super Sache, also DKMS – keep on rocking und wir sehen uns!

https://www.youtube.com/watch?v=IFZtobT-Z7U Video can’t be loaded: Spender werden beim W:O:A: Doro Pesch und Thomas Jensen für DKMS (https://www.youtube.com/watch?v=IFZtobT-Z7U)