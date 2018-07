Beim Konzert der Supergroup Scour im Baltimore Soundstage in Baltimore, Maryland, widmete Phil Anselmo ‘Slaughtered’ dem verstorbenen Vinnie Paul.

Nach dem überraschenden Video-Statement von Phil Anselmo, das bei der öffentlichen Gedenkveranstaltung für Vinnie Paul zu sehen war, nahm Phil Anselmo nun auch auf der Bühne Abschied von seinem ex-Band-Kollegen. Während eines Auftritts mit der Extrem-Metal-Supergoup Scour, bei der neben Anselmo auch John Jarvis (Pig Destroyer, Agoraphobic Nosebleed), Derek Engemann (ex-Cattle Decapitation), Mark Kloeppel (Misery Index) und Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index) spielen, wurde der Pantera-Klassiker ‘Slaughtered’ performt. Einleitend sprach Anselmo die Widmung aus: "This is one for you Vince." Wortkarg, aber ehrlich fiel auch sein Gedenken in erwähntem Video-Statement aus: "Vince, in meinem Herzen wird immer Liebe für…