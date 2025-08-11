Toggle menu

Metal Hammer

 Search

17 Hippies live on tour

teilen
mailen
teilen

Februar 2026

März 2026

Alles über 17 Hippies

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Megadeth veröffentlichen ultra-limitiertes Jubiläums-Boxset
Das ursprüngliche Album Artwork für KILLING IS MY BUSINESS...AND BUSINESS IS GOOD! von 1985
Megadeth bringen anlässlich des 40. Jubiläums von KILLING IS MY BUSINESS…AND BUSINESS IS GOOD! ein ultra-limitiertes Boxset heraus.
Das auf 350 Exemplare limitierte Sammlerset erscheint am 17. Oktober und kann im Megadeth-Shop vorbestellt werden. Der Deckel der Box ist mit dem aus Kunstharz geformten und vergoldeten Megadeth-Maskottchen Vic Rattlehead verziert. Für 350 Euro erhalten Ultra-Fans und Sammler darin: eine Metallic Gold 12" Vinyl LP eine handsignierte 12" x 12" Lithographie eine Zoetrop-Plattentellerauflage eine metallene Visitenkarte mit Lasergravur ein gesticktes 4" Patch eine 3' x 5' Replik der Original-Backdrops eine zweiseitige Medaille mit Tragehülle ein zwanzigseitiges KIMB-Zine im Format 7" x 10" Das Album, mit dem alles begann Das als „bestes Thrash Metal-Debütalbum aller Zeiten“ gefeierte KILLING IS MY…
Weiterlesen
Zur Startseite