17 Hippies live on tour

Megadeth bringen anlässlich des 40. Jubiläums von KILLING IS MY BUSINESS…AND BUSINESS IS GOOD! ein ultra-limitiertes Boxset heraus.
Das auf 350 Exemplare limitierte Sammlerset erscheint am 17. Oktober und kann im Megadeth-Shop vorbestellt werden. Der Deckel der Box ist mit dem aus Kunstharz geformten und vergoldeten Megadeth-Maskottchen Vic Rattlehead verziert. Für 350 Euro erhalten Ultra-Fans und Sammler darin: eine Metallic Gold 12" Vinyl LP eine handsignierte 12" x 12" Lithographie eine Zoetrop-Plattentellerauflage eine metallene Visitenkarte mit Lasergravur ein gesticktes 4" Patch eine 3' x 5' Replik der Original-Backdrops eine zweiseitige Medaille mit Tragehülle ein zwanzigseitiges KIMB-Zine im Format 7" x 10" Das Album, mit dem alles begann Das als „bestes Thrash Metal-Debütalbum aller Zeiten“ gefeierte KILLING IS MY…
