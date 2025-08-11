1800 Mikey live on tour

Fans von Black Sabbath-Legende Ozzy Osbourne bekommen mit den Memoiren ‘Last Rites’ demnächst neuen Lesestoff.
Wenn das Feuer mal brennt, muss man es am Lodern halten — nach diesem Motto verfährt nun Ozzy Osbourne. Denn nach dem umjubelten Live-Abschied von ihm und Black Sabbath am vergangenen Samstag, den 5. Juli in Birmingham flattert die nächste Neuigkeit über die Metal-Ikone ins Haus. So wird der 76-Jährige im Herbst eine weitere Biografie veröffentlichen: ‘Last Rites’ erscheint am 15. Oktober 2025 im Heyne Verlag. Unerschrocken & lebensbejahend Vom Verlagshaus heißt es zu dem Buch: "Die letzten und furchtlos rohen Memoiren von Ozzy Osbourne, ‘Last Rites’, erzählen die schockierende, bitterlich komische, niemals zuvor aufgeschriebene Geschichte von seinem Fall in…
