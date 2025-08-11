Toggle menu

Metal Hammer

 Search

1800 Mikey live on tour

teilen
mailen
teilen

September 2025

Oktober 2025

Alles über 1800 Mikey

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Ozzy Osbourne kündigt Memoiren an
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Fans von Black Sabbath-Legende Ozzy Osbourne bekommen mit den Memoiren ‘Last Rites’ demnächst neuen Lesestoff.
Wenn das Feuer mal brennt, muss man es am Lodern halten — nach diesem Motto verfährt nun Ozzy Osbourne. Denn nach dem umjubelten Live-Abschied von ihm und Black Sabbath am vergangenen Samstag, den 5. Juli in Birmingham flattert die nächste Neuigkeit über die Metal-Ikone ins Haus. So wird der 76-Jährige im Herbst eine weitere Biografie veröffentlichen: ‘Last Rites’ erscheint am 15. Oktober 2025 im Heyne Verlag. Unerschrocken & lebensbejahend Vom Verlagshaus heißt es zu dem Buch: "Die letzten und furchtlos rohen Memoiren von Ozzy Osbourne, ‘Last Rites’, erzählen die schockierende, bitterlich komische, niemals zuvor aufgeschriebene Geschichte von seinem Fall in…
Weiterlesen
Zur Startseite