Ak’chamel live on tour

ALTER BRIDGE, das achte Album der Creed-Nachfolgegruppe, kommt mit ein paar Neuerungen daher, wie uns Mark Tremonti im Gespräch verrät.
Das komplette Interview mit Mark Tremonti von Alter Bridge findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Geht es um die ungeschriebene Rock-Geschichtsregel, dass wenn eine Gruppe nach einer Reihe von Veröffentlichungen ein Band-betiteltes Album herausbringt, dies eine personelle oder musikalische Veränderung impliziert, fällt die Titelfindungserklärung im Fall von ALTER BRIDGE durchaus pragmatischer aus. „Wir saßen im Studio und kamen darauf, dass wir noch kein Album haben, das nach uns benannt ist. Insofern lag es auf der Hand. Zumal es nach einer Reihe…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.