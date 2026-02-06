Archers live on tour

Megadeth wollen auf ihren letzten Metern nicht mit ehemaligen Musikern auftreten, stellt Dave Mustaine klar.
Mit ihrem Band-betitelten Album (hier Review lesen) veröffentlichten Megadeth ihr letztes Album. Wie Mastermind Dave Mustaine nun erklärte, werde es auf der folgenden Abschiedstournee, die laut eigener Aussage mehrere Jahre andauern soll, keine Gastauftritte von früheren Band-Mitgliedern geben. Aus gutem Grund, wie der Musiker meint. Kein Blick zurück Nicht immer haben sich Megadeth und ihre Musiker in der Vergangenheit einvernehmlich getrennt. Das prominenteste Beispiel ist dabei sicher Dave Ellefson. Mustaine warf den Bassisten 2021 aus der Band, nachdem öffentlich bekannt wurde, dass dieser eine außereheliche Affäre hatte. Für Mustaine, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als „wiedergeborenen Christen“ sieht,…
