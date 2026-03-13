Buffalo Tom live on tour

Nachdem Ingested vor Kurzem Josh Davies nach Vorwürfen sexueller Übergriffe gefeuert hatten, ersetzten sie seinen Gesang auf dem neuen Album.

Erst im Februar feuerten Ingested ihren neuen Sänger Josh Davies, der seit 2024 Teil der Formation war. Grund dafür sind schwere Vorwürfe, die gegen Davies erhoben wurden. Nun hat die Deathcore-Band bekanntgegeben, dass sie auch seinen Gesang vom neuen, noch nicht erschienen Album DENIGRATION (VÖ: 8.5.) entfernen würden. Neuer Gesang In einem Statement auf Instagram schreiben sie: "Da wir der Veröffentlichung von DENIGRATION stetig näherkommen, wollen wir mit euch ein wichtiges Update teilen. Sean (Hynes, Gitarrist - Anm.d.Red.) und Andrew (Virrueta, Gitarrist -Anm.d.Red.) haben den gesamten Gesang des Albums neu aufgenommen. Sobald die neue Single erscheint, werden die aktualisierten Aufnahmen veröffentlicht,…