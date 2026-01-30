Toggle menu

Call It Off live on tour

März 2026

April 2026

Alles über Call It Off

Ozzy Osbourne: Familie begeht seinen Geburtstag
Kelly Osborne, Ozzy Osborne, Sharon Osborne und Jack Osborne bei den Pride Of Britain Awards 2015 in London
Kelly, Jack und Sharon Osbourne haben ihrem Familienoberhaupt gedacht, denn Ozzy Osbourne hätte kürzlich seinen Jubeltag gehabt.
Es war ein besonderer Tag für die Osbourne-Familie, denn am 3. Dezember 2025 hätte Ozzy Osbourne, welcher bekanntlich am 22. Juli von uns gegangen ist, seinen 77. Geburtstag gefeiert. Logisch, dass seine Witwe Sharon sowie seine Kinder Kelly und Jack der Black Sabbath-Legende gedenken. Alle drei haben sich mit emotionalen Tribute-Posts in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Schöne Erinnerungen Den Anfang macht seine Gattin Sharon Osbourne. "Mein lieber Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest", gibt die 73-Jährige zu Protokoll. "Ich werde niemals deine Hand loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe." Dazu gibt es…
