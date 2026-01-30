Casino Blackout live on tour

Tony Iommi hat zuletzt eifrig an neuer Musik geschraubt — 2026 soll nun endlich das neue Solowerk des Black Sabbath-Gitarristen rauskommen.
Tony Iommi hat sich Ende 2025 mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Darin bilanziert der Black Sabbath-Gitarrist, was sich bei ihm vergangenes Jahr zugetragen hat. Außerdem gibt der 77-Jährige einen Ausblick darauf, was 2026 bei ihm ansteht -- und dabei verspricht die Heavy Metal-Legende, dass sein lang erwartetes neues Soloalbum "definitiv" erscheinen wird. Rückblick und Ausblick "Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachten", fängt Tony Iommi seinen Bericht an. "2025 hat für mich wirklich gut begonnen." Alsdann zählt der Gitarrist die Wiederveröffentlichung des Black Sabbath-Werks THE ETERNAL IDOL (ursprünglich von 1987) mit Tony Martin als Sänger auf. Ein weiteres Highlight war…
