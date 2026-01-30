Cemetery Skyline live on tour

Wer es satthat, die liebsten Metal-Songs alleine in der Dusche zu trällern, sollte beim Metalchor e.V. vorbeischauen. Der NDR berichtet.
Chor = Engelsstimmen und Kirchenmusik? Fehlanzeige! Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet im Hamburg Journal über den härtesten Chor Deutschlands. Der Metalchor e.V., bestehend aus den Hamburger Tunes Of Darkness und den Lübecker Northern Ravens, soll am 23. Januar die Markthalle zum Beben bringen. Das NDR-Porträt über die Chöre gibt es in der Mediathek des Senders zu sehen. Metallische Stimmgewalt Auf der Website des Vereins heißt es: "Gemeinsam feiern wir stimmgewaltig die geilste und härteste Musik der Welt: Rock und Metal! So divers wie die Rock- und Metalszene eben ist, singen wir gemeinsam Hymnen, Thrash-Kracher, Speed-Nummern, Folk-Balladen und melodischen Power Metal. Bedingung: Jeder…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.