Carl Carlton live on tour

Oktober 2026

Alles über Carl Carlton

AC/DC: Dave Evans rekapituliert erstes Konzert der Band
AC/DC am 27. Mai 1976 in den Londoner Nashville Rooms
Gründungsmitglied Dave Evans berichtet vom erstem Live-Auftritt von AC/DC am Silvesterabend 1973 in Sydney.
Dave Evans, seines Zeichens Originalsänger von AC/DC, wird in steter Regelmäßigkeit immer wieder gebeten, über die Anfänge der Aussie-Rocker zu plaudern. In einem kürzlich über die Bühne gegangenen Interview bei Belgische Radio Unie rief der 72-Jährige Erinnerungen an das erste Live-Konzert der Formation überhaupt wach. Spontanität für den Gewinn Auf die Frage, ob sich Evans noch an den ersten Auftritt von AC/DC erinnert, erwiderte der Musiker: "Ja, natürlich. Das erste Konzert vergisst man nie. Es war im Nachtclub Chequers -- dem Nummer eins Nachtclub in Australien. Und es war an Silvester, was riesig war. Jedenfalls war es bis zum Bersten gefüllt.…
