Crocodile Paradox live on tour

Weil Dee Snider neue gesundheitliche Probleme hat, können Twisted Sister nicht anders als ihre Reuniontournee zu canceln.
Das kommt aus heiterem Himmel: Twisted Sister wollten dieses Jahr eigentlich auf große Reunion-Tournee um die ganze Welt gehen — anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums. Daraus wird nun leider nichts, denn die Hard-Rocker haben sämtliche Termine abgesagt. Der Grund: Zu den bisherigen gesundheitlichen Problemen von Frontmann Dee Snider ist ein weiteres hinzugekommen. Das Herz macht ihm zu schaffen. Die Zukunft der Gruppe ist dadurch überdies offen. Offene Zukunft "Mit Bedauern sagen Twisted Sister die Feierauftritte zum 50. Jubiläum ab — und zwar wegen des plötzlichen und unerwarteten Rücktritts von Lead-Sänger Dee Snider, der durch eine Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen verursacht wurde",…
