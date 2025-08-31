Hannah Jadagu live on tour

Der ehemalige Hanoi Rocks-Frontmann Michael Monroe muss eine geplante Tournee mit Buckcherry wegen einer Knie-OP absagen.
Michael Monroe, der als Sänger der finnischen Glam Rock-Formation Hanoi Rocks bekannt wurde, muss eine geplante Tournee als Support für Buckcherry in den USA einen Monat vor Tour-Start absagen. Grund dafür ist eine Knie-OP, der sich der Frontmann unterziehen musste. In eine Statement auf dem Instagram-Account des 63-jährigen heißt es: "Leider kann Michael Monroe Buckcherry auf der kommenden US-Tournee in einem Monat nicht wie geplant begleiten. Michael erholt sich momentan von einem gerissenen Meniskus und wurde auf ärztlichen Rat hin angewiesen, in den nächsten drei Monaten nicht auf Tour zu gehen, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten und Langzeitschäden zu…
