Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hardline live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Hardline

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Coheed And Cambria-Drummer will mit seiner Geschichte helfen
Coheed And Cambria-Josh Eppard
Coheed And Cambria-Schlagzeuger Josh Eppard kündigt eine Kollaboration zwischen seiner eigenen Hilfsorganisation und HeartSupport an.
In den letzten Jahren sind Themen wie Sucht und mentale Gesundheit immer offener besprochen worden und somit längst kein Tabu mehr. Viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ihr Schweigen gebrochen und setzen sich für Hilfsorganisationen ein. Oder man macht es wie Coheed And Cambria-Schlagzeuger Josh Eppard und gründet seine eigene. Unterstützung & Hoffnung Mit Drum Set Confessional will Eppart „das Bewusstsein für die Sucht schärfen und eine Botschaft der Hoffnung auf Genesung vermitteln.“ Damit dieses Vorhaben künftig noch besser funktioniert, arbeitet seine Organisation Drum Set Confessional mit HeartSupport zusammen. HeartSupport ist eine von der Metal-Community getragene gemeinnützige Organisation…
Weiterlesen
Zur Startseite