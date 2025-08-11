Hardline live on tour

Coheed And Cambria-Schlagzeuger Josh Eppard kündigt eine Kollaboration zwischen seiner eigenen Hilfsorganisation und HeartSupport an.

In den letzten Jahren sind Themen wie Sucht und mentale Gesundheit immer offener besprochen worden und somit längst kein Tabu mehr. Viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ihr Schweigen gebrochen und setzen sich für Hilfsorganisationen ein. Oder man macht es wie Coheed And Cambria-Schlagzeuger Josh Eppard und gründet seine eigene. Unterstützung & Hoffnung Mit Drum Set Confessional will Eppart „das Bewusstsein für die Sucht schärfen und eine Botschaft der Hoffnung auf Genesung vermitteln.“ Damit dieses Vorhaben künftig noch besser funktioniert, arbeitet seine Organisation Drum Set Confessional mit HeartSupport zusammen. HeartSupport ist eine von der Metal-Community getragene gemeinnützige Organisation…