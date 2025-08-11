Gee Tee live on tour

Omnium Gatherum haben eine Single veröffentlicht und kündigen ein neues Album an, das später dieses Jahr erscheinen soll.
Omnium Gatherum melden sich zwei Jahre nach der EP SLASHER mit neuer Musik zurück. Mit ‘The Last Hero’ präsentieren die Finnen die erste Single samt Video von ihrem kommenden Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY, das noch dieses Jahr via Century Media veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Der letzte Langspieler der melodischen Death-Metaller, ORIGIN, liegt schon beinahe vier Jahre zurück. Unerbittlich Gitarrist Markus Vanhala kommentiert die aktuelle Single: „‘The Last Hero’ gibt einen großartigen Vorgeschmack auf das neue Album und verspricht mehr Power und Groove als das Vorgängeralbum. Es ist eine kraftvolle…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.