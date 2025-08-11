Fórn live on tour

Nebst der Veröffentlichung einer neuen Single kündigt Wolfgang Van Halen den dritten Mammoth-Langspieler an.
2021 veröffentlichte der Spross von Gitarrenlegende Eddie Van Halen mit MAMMOTH WVH sein Debütalbum. Zwei Jahre später folgte MAMMOTH II. Auch wenn er stets mit seinem 2020 verstorbenen Vater in Verbindung gebracht wird, hat sich Wolfgang Van Halen inzwischen längst als eigenständiger Musiker etabliert. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, weshalb der Anhang „WVH“ dieses Jahr abgelegt wurde. Fortan heißt die Band (die im Studio eigentlich nur aus dem Multiinstrumentalisten selbst besteht) schlicht Mammoth. Mama-Superstar Emanzipiert und selbstbewusst kündigt Wolfgang Van Halen nun also sein drittes Studioalbum an. Anders als erwartet geht die Aufzählung im Albumnamen jedoch nicht weiter.…
