Harmful live on tour

Hochwertiges Bandmerch, exklusive METAL HAMMER-Designs, CDs, Vinyl und mehr: Jetzt im METAL HAMMER-Shop!
[Update 22.1.2026:] Passend zur aktuellen Titelgeschichte über das neue, letzte Megadeth-Album MEGADETH findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Shirts, Patches und natürlich das Album in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD. -- [Update 6.1.2026:] Passend zur aktuellen Titelgeschichte über das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Shirts, Patches und natürlich das Album in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD. -- METAL HAMMER-Merchandise-Shop mit Shirts und Musik [Der Originalartikel mit allen Infos zum METAL HAMMER-Merchandise-Shop:] METAL HAMMER lässt euer Fan-Herz lodern: Ab sofort ist unter metal-hammer.de/merch der brandneue offizielle METAL HAMMER Merchandise-Shop online.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.