Israel Nash live on tour

Airbourne haben eine Single veröffentlicht, die schon mal Festtagsstimmung verbreiten soll. Zudem gehen die Australier bald auf Europa-Tour.

Für viele Menschen gehören die ‘Stirb Langsam’-Filme irgendwie zu Weihnachten – offenbar auch für Airbourne. Das Video zur neuesten Single-Veröffentlichung ‘Christmas Bonus’ ist nämlich unverkennbar an die Bruce Willis-Klassiker angelehnt. Damit bringen die australischen Hard-Rocker schon jetzt festliche Stimmung in manch ein Haus. Headbangen am Weihnachtsbaum „Weihnachten ist die Zeit für Rock’n’Roll! Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind Weihnachtslieder überhaupt nicht mochte – ich fand sie nervig. Ich wollte nur AC/DC und Black Sabbath hören“, meint Frontmann Joel O’Keeffe. Dann hat der junge Joel doch den richtigen Festtags-Soundtrack für sich gefunden, als er eine neue AC/DC-Platte geschenkt bekam:…