Israel Nash live on tour

Airbourne haben eine Single veröffentlicht, die schon mal Festtagsstimmung verbreiten soll. Zudem gehen die Australier bald auf Europa-Tour.
Für viele Menschen gehören die ‘Stirb Langsam’-Filme irgendwie zu Weihnachten – offenbar auch für Airbourne. Das Video zur neuesten Single-Veröffentlichung ‘Christmas Bonus’ ist nämlich unverkennbar an die Bruce Willis-Klassiker angelehnt. Damit bringen die australischen Hard-Rocker schon jetzt festliche Stimmung in manch ein Haus. Headbangen am Weihnachtsbaum „Weihnachten ist die Zeit für Rock’n’Roll! Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind Weihnachtslieder überhaupt nicht mochte – ich fand sie nervig. Ich wollte nur AC/DC und Black Sabbath hören“, meint Frontmann Joel O’Keeffe. Dann hat der junge Joel doch den richtigen Festtags-Soundtrack für sich gefunden, als er eine neue AC/DC-Platte geschenkt bekam:…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.