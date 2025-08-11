Kochkraft durch KMA live on tour

Am 13.02.1970 erschien das Band-betitelte Debütalbum von Black Sabbath, das die Metal-Welt entscheidend prägen sollte.
Dieser Artikel war zuerst am 13.2.2025 auf metal-hammer.de zu lesen. Angesichts des Todes von Ozzy Osbourne haben wir ihn neu veröffentlicht. Genau heute vor 55 Jahren erblickte das Debütalbum der Kult-Band um Ozzy Osbourne das Licht der Welt. Black Sabbath legten damit den Grundstein für das gesamte Heavy Metal-Genre, und auch heute noch haben die düsteren Riffs von Riff-Gott Tony Iommi nichts von ihrer magischen Anziehungskraft verloren. Bei WDR Zeitzeichen könnt ihr einen interessanten Podcast goutieren, der sich mit dem Album beschäftigt. Dass Black Sabbath nicht nur Metal-Fans glücklich machen, zeigte dieser Artikel von 2013. Einem Gärtner zufolge eignet sich…
