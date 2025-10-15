Lu?isa live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Deftones, Signs Of The Swarm und Mob Rules.
Burning Witches Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst... (Hier weiterlesen) Feuerschwanz Eingängiger als bei ‘Drunken Dragon’ wird es auf der Platte definitiv nicht, obgleich das zupackende ‘Eisenfaust’ und das umwerfende ‘Avalon’ keinesfalls dagegen abstinken. (Hier weiterlesen) Desaster Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die... (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.