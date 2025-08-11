Texas Toast Chainsaw Massacre live on tour

Primal Fear-Bassist und -Produzent Mat Sinner berichtet in einem neuen Interview von seiner heftigen Reaktion auf die Corono-Impfung.
Mat Sinner ist bekanntlich wieder bei Primal Fear am Start. Im Interview mit Stairway To Rock sprach der Musiker und Produzent über die krasse Gegenreaktion, die sein Körper auf die Corona-Impfung 2021 hatte. So verbrachte der Schwabe ein Jahr in verschiedenen Krankenhäusern, und seine Band musste die geplanten Konzerte in den Jahren 2021 und 2022 absagen. Auf seinen aktuellen Gesundheitszustand angesprochen führte Mat Sinner aus: "Es wird niemals wieder wie vorher sein. Ich hatte einen sehr bösen Herzinfarkt nach der COVID-19-Impfspritze. Die Impfung hat mein Herz zerstört. Ich war ein Jahr im Krankenhaus. Im ersten Monat lag ich im Koma. Dann…
