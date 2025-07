The Buttertones live on tour

Ohne irgendeine Form der Aufarbeitung der jüngsten unschönen Ereignisse kündigen As I Lay Dying eine Europa-Tour an.

Was ist da los bei As I Lay Dying? Vollkommen überraschend kündigt die Metalcore-Band eine Konzertreise durch Europa an (Termine siehe unten). Wir erinnern uns: Die Gruppe war vergangenen Herbst kurz vor der anstehenden Europatournee (welche abgesagt wurde) regelrecht implodiert — nacheinander stiegen Drummer Nick Pierce, die Gitarristen Phil Sgrosso und Ken Susi, Bassist Ryan Neff und Tourmanager Alex Kendrick aus. Übrig blieb nur Frontmann Tim Lambesis. Keine Aufarbeitung Nun planen As I Lay Dying im Oktober und November also insgesamt 13 Liveshows — unter anderem in Innsbruck, Würzburg, Hohenems und Saarbrücken. Hierbei stellen sich jedoch einige Fragen. Erstens: Welche…