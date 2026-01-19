Upright Citizens live on tour

Der Split von Black Sabbath und Ozzy Osbourne erwies sich für die Historie als auch die Zukunft des Heavy Metal als glückliche Fügung.

Als die Welt am 5. Juli 2025 auf Birmingham, genauer gesagt das Villa Park-Fußballstadion im Bezirk Aston, blickt, wo im Rahmen des Benefiz-Gigs „Back To The Beginning" das musikalische Lebenswerk von Black Sabbath und Ozzy Osbourne gefeiert wird, kann noch niemand ahnen, dass schon kurz darauf für Ozzy der letzte Vorhang seines ­turbulenten Lebens fallen sollte. Nicht einmal drei Wochen nach jenem finalen Heimspiel,…