Sportfreunde Stiller live on tour

Guns N’ Roses halten Wort und bringen ihre beiden neuen angekündigten Musikstücke ‘Atlas’ und ‘Nothin’ auf die Märkte dieser Welt.
Kürzlich hatten Guns N’ Roses im Rahmen der Ankündigung ihrer "weltweiten" Tournee, welche kommendes Jahr stattfindet, auch die Veröffentlichung zweier neuer Kompositionen versprochen. Diese Beteuerung haben Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus nun eingelöst: Der "Rock-Power-Song" ‘Atlas’ und ‘Nothin’ ("mit emotionalem Text sowie Gitarren und Keyboard-Klängen") sind nun raus (siehe Visualizer-Videos unten). Zeit für etwas Noise Die beiden Tracks sind über die angestammte Plattenfirma Geffen erschienen und stellen die erste neue Musik seit den 2023 veröffentlichten Tracks ‘The General’ und ‘Perhaps’ dar. Die im Kontext…
