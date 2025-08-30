Wizo live on tour

Eine Ladung Metal im TV gibt es derzeit bei Disney+: Marvel-Star Chris Hemsworth bat Parkway Drive-Trommler Ben Gordon um Hilfe.

Es gibt neuen Stoff in Sachen Metal im TV: Diesmal ist sogar einer der größten Film-Stars mit von der Partie: Chris Hemsworth -- bekannt aus diversen Marvel-Streifen, in denen er Thor darstellt. Es geht um die neue Dokuserie ‘Ohne Limit: Für ein besseres Leben’, welche nun bei Disney+ zu sehen ist. Im Rahmen der Dreharbeiten wagt sich der Australier an drei Dinge, von denen er keine Ahnung hat. Ein Projekt davon war es, zusammen mit Ed Sheeran vor 70.000 Zuschauern aufzutreten. Und genau hier kommt Parkway Drive-Drummer Ben Gordon ins Spiel. Da beide seit einigen Jahren in Byron Bay wohnhaft…