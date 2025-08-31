Bow Anderson live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wucan, In Mourning und Mélancolia.
Vicious Rumors Die Kalifornier übertreffen sich phasenweise nicht unbedingt selbst (‘Abusement Park’, ‘Boring Day In Hell’), unterschreiten aber niemals ein gewisses Niveau. (Hier weiterlesen) Månegarm Die Tatsache, dass sie sich stilistisch bewusst zwischen Stühle setzen und Fan-Lager von Folk bis Black Metal ansprechen wollen, schmälert ihre Leistung keineswegs. (Hier weiterlesen) Helloween: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu GIANTS & MONSTERS, dem Album des Monats 09/2025 GIANTS & MONSTERS mag nicht ganz das musikalische Feuerwerk sein wie sein Vorgänger HELLOWEEN. Ein starkes Power Metal-Album ist der Longplayer jedoch allemal. Helloween gehen dabei nie mit rasender Geschwindigkeit zu Werke, sondern mit einer gewissen majestätischen…
