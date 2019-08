Wacken Open Air 2019: Die Livestreams

Los geht’s düster mit Cradle Of Filth von 14:15 bis 15:15 Uhr auf der Harder-Stage. Die Band schraubt aktuell an einem neuen Album, welches 2020 erscheinen soll – vielleicht gibt es bereits eine Kostprobe für uns? Weiter geht’s mit feinstem Südstaaten-Rock von Black Stone Cherry von 15.25-16.25 Uhr auf der Faster-Stage.

Weiterlesen Das Wetter beim Wacken Open Air 2019: Die Wochenend-Prognose Das Wacken Open Air 2019 läuft, und es gab bereits die erste Unterbrechung. Lest hier, welches Wetter euch in den nächsten Tagen erwartet! Direkt im Anschluss, von 16.35-17.50 Uhr, übernehmen mit Body Count Feat. Ice-T Pioniere des Rap Metal die Harder-Stage. Für diese Show kommen Ice-T, Ernie C. und ihre Mitstreiter extra über den Atlantik geflogen, denn auf dem W:O:A spielen sie ihre einzige deutsche Open-Air-Show in diesem Jahr! Von 18-19.15 Uhr stehen dann Scott Ian und seine Mannen von Anthrax auf der Faster-Stage: Feinster Thrash Metal mit der großartigen Stimme von Joey Belladonna. Klassikeralarm!

Zwischen 19:30 – 20:45 Uhr gehört die Aufmerksamkeit des ganzen Festivals dann Within Temptation. Die niederländische Symphonic Metal-Band ist in der Form ihres Lebens und wird uns gehörig einheizen. Besonders gespannt darf man auch auf Demons & Wizards sein. 21:00 – 22:30 ist die Spielzeit der Band um Hansi Kürsch von Blind Guardian und Jon Schaffer von Iced Earth.

Weiterlesen Wacken Open Air 2019: Vorschau aufs 30. Jubiläum Heavy Metal Das Wacken Open Air ist eine feste Metal-Institution und feiert 2019 sein 30. Jubiläum. Hier gibt es alle wichtigen Infos! Am Freitag lohnt sich langes Aufbleiben besonders, denn von 0.30-1.45 Uhr werden erst die Schweden Opeth live von der Faster-Stage gezeigt, im Anschluss gibt’s von 2-3 Uhr einen Bluterguss für die Ohren, wenn Hämatom die Harder-Stage beschallen.

Mit den Livestreams könnt ihr also auch Freitag wieder das fette Konzertprogramm erleben. Weltweit sind die Streams in HD-Qualität verfügbar auf Smartphone, Tablet, PC und EntertainTV. Einige Auftritte werden sogar mit einer 360-Grad-Kamera mitgeschnitten. Zusätzlich findet ihr in der Magenta-Musik-Mediathek Interviews mit Künstlern und weitere Clips.

Folgende Livestreams sind für Freitag bislang bestätigt:

14:15-15:15 Uhr Cradle Of Filth

15.25-16.25 Uhr Black Stone Cherry

16.35-17.50 Uhr Body Count Feat. Ice-T

18.00-19.15 Uhr Anthrax

19:30-20:45 Uhr Within Temptation

21:00-22:30 Uhr Demons & Wizards

22:45-00:15 Uhr tbc

00.30-01.45 Uhr Opeth

02.00-03.00 Uhr Hämatom

Folgende Livestreams sind für Samstag bislang bestätigt:

14:30 – 15:30 Battle Beast

15:45 – 17:00 Of Mice & Men

17:15 – 18:30 Prophets of Rage

18:45 – 20:15 Bullet for my Valentine

20:30 – 21:45 Powerwolf

21:50 – 21:57 30 Jahre Show

22:00 – 23:45 Parkway Drive

00:00 – 01:30 tbc

01:40 – 02:55 Rage & Orchestra

