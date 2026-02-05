Alexander Veljanov live on tour

Tommy Lee hat neue, alte Schwierigkeiten: Die Frau, die ihre Nötigungsklage 2024 zurückgezogen hatte, lässt den Fall neu aufrollen.
Tommy Lee war ein ausgemachter Lebemann — nicht selten benutzte er dabei statt seines Gehirn sein bestes Stück. Eine Episode aus jenem Teil seiner Vergangenheit sucht den Mötley Crüe-Schlagzeuger nun erneut heim. Und zwar läuft eine Klage, die das Opfer 2024 zunächst zurückgezogen hatte, wieder an. Möglich macht dies ein neues kalifornisches Gesetz, wonach aufgrund der Verjährungsfrist fallengelassene Verfahren in den Kalenderjahren 2026 und 2027 erneut aufgerollt werden können. Gesetz auf ihrer Seite Konkret wirft Heather Taylor dem Glam-Metaller sexuelle Nötigung vor — das Ganze soll sich 2003 in einem Hubschrauber zugetragen haben (metal-hammer.de berichtete). Bei der ursprünglichen Klage gelang…
