ASP live on tour

Im Mai kam es zu einem Flugzeugabsturz, bei dem Ex-The Devil Wears Prada-Drummer Daniel Williams verstarb. Nun gibt es Details.
In den frühen Morgenstunden des 22. Mai 2025 stürzte eine Cessna 550 nahe des Montgomery-Gibbs Executive Airport, San Diego ab. An Bord befanden sich sechs Passagiere. Unter ihnen auch Daniel Williams, der bis 2016 bei The Devil Wears Prada am Schlagzeug saß, sowie Musik-Manager Dave Shapiro. Letzterer war der Eigentümer und Pilot des Privat-Jets. Ersten Berichten zufolge soll der Jet in dichten Nebel geraten und gegen 3:45 Uhr in ein Militärwohngebiet gestürzt sein. Mehrere Häuser gerieten in Brand, Kerosin trat aus, und mehrere Personen am Boden wurden verletzt. Die Gegend wurde über mehrere Stunden von Beamten des San Diego Police…
