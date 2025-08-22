Team Scheisse live on tour

Der Regen kam für die Wacken-Besucher nicht überraschend. Die Evakuierung mitten in der Nacht jedoch schon.
Schockmoment in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Um 1:40 Uhr, als in vielen Wacken-Camps die Stimmung noch am Kochen war, klingelten auf einmal die Handys der Festival-Besucher. "Metalheads, bitte begebt euch in eure Autos und weist andere mithilfe des Warnblinkers auf freie Plätze hin", meldeten sich die Veranstalter. Der Grund für die Evakuierung war eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Es waren bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter angekündigt. Wörtlich hieß es laut Focus, es bestünde eine "Gefahr für Leib und Leben". Das lag vor allem daran, dass der Starkregen auf das bereits durchweichte Gelände traf. Evakuierung verlief…
