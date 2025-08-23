Toggle menu

The 69 Eyes live on tour

November 2025

Alles über The 69 Eyes

So lange spielen Guns N’ Roses beim Wacken Open Air 2025!?
Axl Rose und Slash mit Guns N’ Roses im australischen Brisbane (07.02.2017)
Die Running Order des Wacken Open Air 2025 wirft Fragen rund um die Spielzeit des Headliners Guns N’ Roses auf.
Endlich ist die Running Order des Wacken Open Air 2025 bekannt. Es darf gepuzzelt werden, wann man vor welcher der zehn Bühnen des größten Metal-Festivals der Republik stehen und headbangen möchte – und natürlich beschwert, dass die Lieblings-Bands alle gleichzeitig spielen. Alles wie immer – doch eine Besonderheit fällt dieses Jahr auf. Am Donnerstag, 31.7.2025 spielen nur drei Bands auf der „Harder“-Stage, also auf einer der beiden großen Hauptbühnen. Wie immer wird diese Bühne eröffnet von der Wacken-Kult-Band Skyline, gefolgt von einer 45-Jahre-Show von Grave Digger und dem Mega-Headliner Guns N’ Roses. Und dieser spielt … von 20:30 Uhr bis…
